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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (14)
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Sputnik Абхазия
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На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +15°С.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Во вторник 9 февраля в Абхазии будет переменная облачность, временами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер - 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С,  днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.  

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (14)

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