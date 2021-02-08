Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 февраля

На территории Черноморского побережья Республики Абхазия дневная температура поднимется до +15°С.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Во вторник 9 февраля в Абхазии будет переменная облачность, временами возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер - 2-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха – 60-80 процентов.