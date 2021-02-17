Часть Сухума останется без воды в четверг 18 февраля

Отключение воды связано с разрывом водовода в русле реки Келасур. Воды не будет в двух районах столицы.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Без подачи питьевой воды останутся два района Сухума в четверг 18 февраля, сообщает МУП "Водоканал".

Воды не будет с 00:00 до 18:00 в районах Сухума: Турбаза, улица Чанба.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.