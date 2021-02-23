Стало известно, как проходит реабилитация Александра Анкваб после COVID-19

Премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией 8 января 2021 года.

СУХУМ, 23 - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб чувствует себя нормально, об этом он сообщил сам в телефонном разговоре с заместителем руководителя Аппарата Кабинета министров Кристианом Бжания, передает пресс-служба Кабмина.

Александр Анкваб продолжает курс реабилитации после заражения коронавирусной инфекцией в московской клинике. Неделей ранее, 15 февраля, состояние премьера улучшилось, и он был переведен из палаты интенсивной терапии в стационар для прохождения курса реабилитации.

Коронавирус был выявлен у Александра Анкваб 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, однако через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

8 января 2020 года премьер-министр Абхазии Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита. Ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января Александра Анкваб подключили к аппарату ИВЛ, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Через неделю лечения, 25 января, у премьер-министра наметилась положительная динамика. Анкваб продолжает лечение в Москве.

Временно исполняет обязанности премьер-министра Абхазии вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.