В пятницу 26 февраля в Сухуме будет производится переподключение новой водопроводной магистрали.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Движение автотранспорта на перекрестках улиц Абазинская и Лакоба, Абазинская и Ардзинба, Джонуа и Ардзинба в Сухуме будет ограничено 26 февраля. Об этом сообщает администрация столицы.

© Sputnik / Леон Гуния Движение автотранспорта будет ограничено в Сухуме 26 февраля

В конце 2020 года в рамках Инвестпрограммы была произведена замена коммуникационных сетей, водопровода и канализации на трех центральных улицах Сухума: Джонуа, Гулиа и Абазинская.

В рамках работ осталось переподключить жилые дома на улицах Абазинская и Джонуа к новой водопроводной магистрали.

После капитального ремонта в случае аварий или непредвиденных происшествий на водопроводах, не будет необходимости отключать воду по всему городу: ремонт будет осуществляться локально, поквартально.