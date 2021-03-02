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Более 200 человек пришли к Парламенту в связи с визитом экс-помощника президента в Грузию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Во вторник 2 марта на площади Свободы в Сухуме республиканская общественная организация "Аруаа" призвала собраться всех, кто возмущен поездкой абхазских чиновников в Грузию.

СУХУМ, 2 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Около 200 человек, собравшихся на площади Свободы в Сухуме, направились к зданию Народного Собрания Абхазии, чтобы обсудить с депутатами визит экс-помощника президента Бенура Квирая в Грузию.

После разговора с депутатами несколько человек отправятся на встречу с президентом.

Ранее представители оппозиционных партий заявляли, что потребуют от правительства отставки советника президента Бенура Квирая. Как сообщила Администрация президента, Квирая сложил с себя полномочия помощника президента 19 февраля.

Из толпы митингующих доносились крики о том, что, если Бенур Квирая поддерживает политику сотрудничества с Грузией, то ему нужно переехать туда на постоянное место жительства.

Также у здания Парламента собираются представители оппозиционных партий и общественность, возмущенные действиями экс-помощника президента.

Вход в здание охраняют сотрудники МВД.


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