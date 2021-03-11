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Крупная криптоферма выявлена в селе Ачгуара Очамчырского района

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (118)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210311/1031990068/Krupnaya-kriptoferma-vyyavlena-v-sele-Achguara-Ochamchyrskogo-rayona.html

Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также и ввоз оборудования для майнинга.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии выявили и отключили крупный объект по майнингу криптовалют в селе Ачгуара Очамчырского района, сообщает пресс-служба МВД.

Функционирующая криптоферма была обнаружена в ходе проверок на одном из частных участков в нежилом строении. Майнинг-аппараты располагались на первом этаже дома, на втором также было два обустроенных помещения под криптоустройства.

Общее количество действующих аппаратов составило 471 единицу. Милиция отключила трансформатор, питавший ферму, и опечатала оборудование.

В МВД отмечают также, что на ответственных участках столицы проводится проверка техпомещений учреждений и многоквартирных домов, а также частных строений и гаражей. На контроле вверенную территорию держат сотрудники РОВД Сухумского района, предупреждая незаконные подключения к энергосети.

В сообщении добавляется, что проверка по ранее отключенным объектам в Гагрском районе нарушений не выявила.

Темы:
Майнинг в Абхазии (118)

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