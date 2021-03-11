Крупная криптоферма выявлена в селе Ачгуара Очамчырского района

Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также и ввоз оборудования для майнинга.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии выявили и отключили крупный объект по майнингу криптовалют в селе Ачгуара Очамчырского района, сообщает пресс-служба МВД.

Функционирующая криптоферма была обнаружена в ходе проверок на одном из частных участков в нежилом строении. Майнинг-аппараты располагались на первом этаже дома, на втором также было два обустроенных помещения под криптоустройства.

Общее количество действующих аппаратов составило 471 единицу. Милиция отключила трансформатор, питавший ферму, и опечатала оборудование.

В МВД отмечают также, что на ответственных участках столицы проводится проверка техпомещений учреждений и многоквартирных домов, а также частных строений и гаражей. На контроле вверенную территорию держат сотрудники РОВД Сухумского района, предупреждая незаконные подключения к энергосети.

В сообщении добавляется, что проверка по ранее отключенным объектам в Гагрском районе нарушений не выявила.