Аслан Бжания поблагодарил своих сторонников за поддержку

СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента и поблагодарил их.
"Хочу поблагодарить всех за правильное поведение. Надеюсь на то, что мы обеспечим мир и стабильное развитие нашей страны в стратегическом сотрудничестве с Россией", – сказал он.
Более 200 сторонников Бжания собрались сегодня у здания Администрации президента для выражения поддержки действующей власти. В это же время в Сухуме проходил съезд общественной ветеранской организации "Аруаа", который принял резолюцию о добровольной отставке президента Абхазии.
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Съезд "Аруаа" принял резолюцию о добровольной отставке президента Абхазии