19:42 11 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.50
  • EUR87.76
Поиск

Аслан Бжания поблагодарил своих сторонников за поддержку

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
91742
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/0b/1031995559.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210311/1031995271/Aslan-Bzhaniya-poblagodaril-svoikh-storonnikov-za-podderzhkuu-.html

Более 200 сторонников Бжания собрались сегодня у здания Администрации президента, чтобы выразить поддержку действующей власти.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания вышел к собравшимся у Администрации президента и поблагодарил их.

"Хочу поблагодарить всех за правильное поведение. Надеюсь на то, что мы обеспечим мир и стабильное развитие нашей страны в стратегическом сотрудничестве с Россией", – сказал он.

Более 200 сторонников Бжания собрались сегодня у здания Администрации президента для выражения поддержки действующей власти. В это же время в Сухуме проходил съезд общественной ветеранской организации "Аруаа", который принял резолюцию о добровольной отставке президента Абхазии.

Читайте также:

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Годовщина трагедии на "Фукусиме"
Один день из политики: как в Сухуме прошел съезд ветеранов "Аруаа"
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться