Часть Гудауты осталась без света из-за аварии в поселке Бзыпта

Подача электроэнергии в западной части Гудауты и Гудаутского районе была прекращена примерно в 18:10 четверга 11 марта.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Западная часть Гудаутского района осталась без электроэнергии в связи с аварией на линии электропередачи в поселке Бзыпта, рассказали Sputnik в колл-центре гудаутского филиала "Черноморского".

По словам дежурного диспетчера, ремонтная бригада уже выехала на место аварии, причины которой пока выясняются.