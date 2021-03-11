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Часть Гудауты осталась без света из-за аварии в поселке Бзыпта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (364)
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Подача электроэнергии в западной части Гудауты и Гудаутского районе была прекращена примерно в 18:10 четверга 11 марта.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Западная часть Гудаутского района осталась без электроэнергии в связи с аварией на линии электропередачи в поселке Бзыпта, рассказали Sputnik в колл-центре гудаутского филиала "Черноморского".

По словам дежурного диспетчера, ремонтная бригада уже выехала на место аварии, причины которой пока выясняются.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (364)

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