Еще тринадцать человек с коронавирусом выявлены в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13024. Выздоровели 12440 человек, скончались 203.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 161 человека, диагноз COVID-19 подтвердился у 13 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В Гудаутской больнице на стационарном лечении сейчас находятся 29 человек, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - три, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - девять.

Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии до 12 апреля.