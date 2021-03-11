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Еще тринадцать человек с коронавирусом выявлены в Абхазии за сутки

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1208)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13024. Выздоровели 12440 человек, скончались 203.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 161 человека, диагноз COVID-19 подтвердился у 13 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В Гудаутской больнице на стационарном лечении сейчас находятся 29 человек, у 20 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии шесть человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - три, в Ткуарчалской ЦРБ - три, в Гагрской ЦРБ - девять.

Ограничения по коронавирусу продлены в Абхазии до 12 апреля.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1208)

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