Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 марта

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния контрастных атмосферных фронтов, погода значительно ухудшится.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. В пятницу 12 марта в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный, дождь со снегом, в предгорьях и горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии Абхазии.

Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров секунду, местами в порывах от 12 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.

Температура морской воды +9.0°С.

Волнение морской воды, умеренное и значительное, 75- 150см (2-4б).

Относительная влажность воздуха – 70-90%.