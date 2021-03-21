Сделаны прогнозы на весенне-полевые работы в Абхазии в 2021 году

В республике 121 трактор, предназначенный для полевых работ, 110 из которых готовы к этой задаче.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. До девяти тысяч гектаров земли планируют вспахать в Абхазии во время весенне-полевых работ, если позволит погода, рассказал Sputnik начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Эдуард Барганджия.

"Как вы знаете, в скором времени в селах районов должны приступить к полевым работам. Мы были во всех районах, проверили ситуацию на местах, готовность сельхозтехники и чего не хватает. Везде идет подготовка. Например, в Гулрыпшском районе 19 тракторов, 17 из которых готовы к работе. В Очамчырском районе 24 из 30 тракторов подготовлены к пахоте, в Ткуарчалском районе из 11 тракторов готово десять. В Галском районе 20 из 22 также могут приступить к работам. В Сухумском районе все восемь в рабочем состоянии. В Гудаутском районе 25 тракторов и там тоже вся техника исправная. В Гагрском районе шесть рабочих тракторов", - отметил он.

По словам Барганджия, всего в стране 121 трактор, предназначенный для полевых работ, 110 из которых готовы к этой задаче. Он также добавил, что приступить к полевым работам пока не представляется возможным из-за дождей, но в скором времени наступит весенняя погода и крестьяне смогут начать вспахивать землю.

В сезоне 2020 года по всей Абхазии вспахали до девяти тысяч гектаров земли, но не вся эта территория была обработана техникой районных машинно-тракторных станций. Как отметил Барганджия, во многих селах страны есть свои тракторы, которые они по-возможности используют.

"Вся сельскохозяйственная техника находится на хозрасчете (машинно-тракторных станций - прим.). Они сами зарабатывают и обслуживают свою технику, но бывает, когда они сталкиваются с проблемами. В таких ситуациях Минсельхоз оказывает им помощь с топливом, разного рода комплектующими. Конечно, в бюджете не предусмотрены расходы на все то, в чем они нуждаются, но ведомство помогает им в ряде вопросов", - рассказал Барганджия.

Одной из немаловажных проблем Барганджия назвал условия содержания сельскохозяйственной техники. По его словам, во всех, кроме двух районов страны, нет гаражей для техники, где специалисты также могли бы ремонтировать, обслуживать ее. Руководство Минсельхоза изучило этот вопрос и планирует обратиться в Правительство с просьбой оказать содействие в решении этих проблем.

Расходы на сельскохозяйственные работы оплачивают крестьяне. Стоимость вспаханного одного гектара земли равна в 2 993 рубля, боронование – 1400, культивация стоит 737 рублей, посев – 1452 рубля. При этом из года в год стоимость топлива растет, подчеркнул Барганджия и добавил, что планов по повышению тарифом пока нет. Эта тема также обсуждалась с главами районных администраций.

Помимо пахоты и посева кукурузы, в районах страны следят за сезонными заболеваниями растений. В районы переданы препараты для лечения этих заболеваний, около 50 тысяч феромоновых ловушек от мраморных клопов.

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