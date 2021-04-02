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Фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Элларии Багателия

© Foto / Благотворительный фонд "Ашана"
В Абхазии
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Для прохождения обследования девятилетней Элларии с диагнозом ДЦП необходимо собрать 233 600 рублей.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение девятилетней Элларии Багателия.

Девочке с малых лет был установлен диагноз детский церебральный паралич. В 2013 году при поддержке фонда она прошла курс лечения в Московском институте Медицинских технологий, с тех пор Эллария прошла более четырех курсов лечения в клиниках России.

© Sputnik / Анжелика Бения
Эллария Багателия с мамой

Эллария нуждается в специальном питании, девочке сложно самостоятельно разжевывать пищу, так как нарушены сосательные и жевательные рефлексы. Сейчас ей предстоит пройти очередной плановый курс лечения – удалить зубы под наркозом и пройти генетическое обследование, чтобы выявить причины ДЦП.

Также у Элларии есть проблемы с двигательным аппаратом. По словам физического терапевта Арзадина Агрба, говорить с уверенностью, что девочка когда-либо встанет на ноги нельзя, но перспективы есть.

"Ей нужно заниматься с методистом каждый день, чтобы развивать мышцы, которые поддаются тренировке. Конечно, одного методиста мало, нужен дефектолог, психолог, специалист, который будет делать массаж ротовой полости, потому что все это взаимосвязано", - отметил он.

Для проведения очередного обследования в течение года необходимо 233 600 рублей.

Детский церебральный паралич или ДЦП - это комплекс нарушений, влияющих на способность человека двигаться, поддерживать равновесие и осанку. Слово "церебральный" указывает на состояние, касающейся головного мозга, а "паралич" означает "слабость", трудности с контролем мышц.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

Темы:
Спасем жизнь вместе (173)

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