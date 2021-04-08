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В Гудаутском госпитале скончалась пациентка с коронавирусом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1253)
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Sputnik Абхазия
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За все время эпидемии коронавируса в Абхазии выявили 13645 случаев заражения. Выздоровел 13101 человек. Зарегистрировано 217 летальных случаев.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В Гудаутской больнице 7 апреля скончалась пациентка 80 лет с коронавирусной инфекцией и осложнениями в виде двусторонней полисегментарной пневмонии, сообщает Оперштаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

COVID-19 выявили еще у 45 человек из 206 протестированных за сутки в республике.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ стационарное лечение проходят 42 человека, у 31 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии девять человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья семи пациентов тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - пять, в Ткурчалской ЦРБ пациентов нет.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1253)

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