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В Чувашии выразили готовность создать электросетевое хозяйство в Абхазии

В Чувашии выразили готовность создать электросетевое хозяйство в Абхазии

© Foto / Сайт Чебоксарского электроаппаратного завода
В Абхазии
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Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами 6 апреля. Абхазская делегация находилась в столице Чувашии с рабочим визитом.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Представители электротехнического кластера Чувашии заявили, что предприятия республики готовы к созданию электросетевого хозяйства не только в городе-побратиме Сухуме, но во всей Абхазии. Об этом сообщается на сайте Чебоксарского электроаппаратного завода.

© Foto / Администрация города Сухум
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Абхазская делегация во главе с Бесланом Эшба посетила электроаппаратный завод в Чебоксарах 7 апреля. Гендиректор "ЧЭАЗ" Роман Никулин рассказал, что сегодня предприятие готово решать комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта "под ключ".

В ходе встречи было отмечено, что одно из подразделений завода, инженерно-производственный комплекс "Реконт", готово оснастить любые виды электростанций и подстанций напряжения до 220 киловольт.

По итогам визита был проведен круглый стол с участием представителей электротехнического кластера. Главной задачей встречи и круглого стола было нахождение точек соприкосновения между предпринимательскими кругами городов-побратимов. 

Сухум и Чебоксары стали городами-побратимами 6 апреля. Договор о побратимстве даст дополнительные возможности сотрудничества во многих сферах, таких как культура, образование, туризм, бизнес и инвестиции.

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