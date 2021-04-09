В Чувашии выразили готовность создать электросетевое хозяйство в Абхазии

Чебоксары и Сухум стали городами-побратимами 6 апреля. Абхазская делегация находилась в столице Чувашии с рабочим визитом.

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Представители электротехнического кластера Чувашии заявили, что предприятия республики готовы к созданию электросетевого хозяйства не только в городе-побратиме Сухуме, но во всей Абхазии. Об этом сообщается на сайте Чебоксарского электроаппаратного завода.

Абхазская делегация во главе с Бесланом Эшба посетила электроаппаратный завод в Чебоксарах 7 апреля. Гендиректор "ЧЭАЗ" Роман Никулин рассказал, что сегодня предприятие готово решать комплексные задачи по строительству и реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования до сдачи объекта "под ключ".

В ходе встречи было отмечено, что одно из подразделений завода, инженерно-производственный комплекс "Реконт", готово оснастить любые виды электростанций и подстанций напряжения до 220 киловольт.

По итогам визита был проведен круглый стол с участием представителей электротехнического кластера. Главной задачей встречи и круглого стола было нахождение точек соприкосновения между предпринимательскими кругами городов-побратимов.

Сухум и Чебоксары стали городами-побратимами 6 апреля. Договор о побратимстве даст дополнительные возможности сотрудничества во многих сферах, таких как культура, образование, туризм, бизнес и инвестиции.