Пациентка с COVID-19 скончалась в Гагрской ЦРБ

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14247 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13375 человек.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Пациентка 84 лет с диагнозом коронавирусная инфекция и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония скончалась в Гагрской ЦРБ 22 апреля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Диагноз коронавирус подтвержден у 65 человек из 322 протестированных за сутки в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 38 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациеиентов.