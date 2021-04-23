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Пациентка с COVID-19 скончалась в Гагрской ЦРБ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1276)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210423/1032285711/Patsientka-s-COVID-19-skonchalas-v-Gagrskoy-TsRB.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14247 человек. Зарегистрировано 221 летальный случай. Выздоровели 13375 человек.

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Пациентка 84 лет с диагнозом коронавирусная инфекция и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония скончалась в Гагрской ЦРБ 22 апреля, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Диагноз коронавирус подтвержден у 65 человек из 322 протестированных за сутки в Абхазии. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 38 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 11, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациеиентов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1276)

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