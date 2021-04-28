Консультационный пункт по обмену загранпаспортов России откроется в Ткуарчале

Прием жителей Ткуарчалского района для обмена российских заграничных паспортов будет проходить в здании администрации района.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Асмат Цвижба. Прием граждан, подающих документы для обмена российского заграничного паспорта, будет осуществляться в течение одного дня, 1 мая, в администрации Ткуарчала, рассказала Sputnik начальник консультационного пункта по оформлению загранпаспортов и гражданства России при Кабинете министров Абхазии Фаина Герман.

"Это делается для удобства граждан из отдаленных районов, чтобы они не ездили в столицу несколько раз. Мы забираем копии документов, подготавливаем все необходимое и в определенное назначенное время граждане уже сами сдадут документы в Консульство России", - добавила она.

Прием граждан будет проходить в здании администрации Ткуарчалского района с 10:00.

При себе необходимо иметь:

Заграничный паспорт гражданина России

Паспорт гражданина Абхазии с действующей пропиской

Внутренний паспорт гражданина России при его наличии

Свидетельство о рождении

Свидетельство о заключении брака для женщин

Четыре цветные фотографии, размером 3,5/4,5 на плотной матовой бумаге.

Фаина Герман также отметила, что выездные пункты приема документов при администрациях в районах Абхазии работали и раньше, однако в связи с пандемией на некоторое время пришлось приостановить эту деятельность.

После подачи всех документов, сотрудники консультационного бюро оформляют специальную анкету, которую также можно самостоятельно оформить на странице консульского департамента МИДа России.

Срок оформления заграничного паспорта в консульском отделе посольства в соответствии с административным регламентом составляет до трех месяцев с момента подачи заявления.

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