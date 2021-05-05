Более четырех тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру с начала мая

При посещении Новоафонской пещеры соблюдаются все необходимые меры по защите от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. С 1 мая Новоафонскую пещеру посетили 4 214 человек, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель директора пещеры Ахра Пачулия.

По его словам, всего пещеру с 1 января по 1 мая посетили 46 107 человек, которые приобрели билеты на сумму 23 53 500 рублей.

"Мы не можем сравнивать показатели с прошлым годом, потому что из-за пандемии пещера не работала. От показателей предыдущих годов сильно данные не отличаются, но все же цифра на 20-25% выше. Не все туристы, которые приезжают на экскурсии в Новый Афон, посещают пещеру. Кто-то просто не хочет, другие уже видели ее", - добавил он.

Пачулия отметил, что в пещере соблюдаются все санитарные нормы, сотрудники и посетители носят маски, в метро и в административном здании планируют установить очистители воздуха и будут проверять состояния здоровья гидов, которые проводят экскурсии по пещере.

В новогодние праздники 2021 года Новоафонскую пещеру посетило более 10 тысяч человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее сообщалось, что за 1 и 2 мая Рицинский национальный реликтовый парк посетили 3234 человека, гости приобрели билеты на сумму 1 550 000 рублей.

Новоафонская пещера – один из самых популярных туристических объектов Абхазии. Пещера была открыта для посещения 4 июля 1975 года.

Новоафонская карстовая пещера - одна из крупнейших в мире и самая большая на Западном Кавказе. Это карстовая полость, соперничающая по своим размерам с самыми именитыми подземельями мира, такими как Шкоцианская в Словении и Карлсбадская в Америке. Впервые вход в пещеру был обнаружен в 1961 году. С 1975 года она открыта для посещения туристами.