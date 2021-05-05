Стал известен обладатель гран-при фотоконкурса "Абхазия в фокусе-2021"

В конкурсе, организованном совместно с фондом "Амшра" и Министерством культуры Абхазии, принимали участие в основном любители, люди творческих профессий.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Обладателем гран-при фотоконкурса "Абхазия в фокусе – 2021" стал видеооператор телеканала "Абаза-ТВ" Эдуард Ежов, рассказала Sputnik руководитель и автор проекта Фаина Кондратьева

Открытие выставки по итогам фотоконкурса состоялось в Центральном выставочном зале 5 мая, было представлено 76 фотографий в категориях "Портрет современника", "Окружающая среда", "Повседневная жизнь", "Мобильная фотография" и "Новости".

По словам Ежова решение принять участие в конкурсе было принято спонтанно, после уговоров жены, которая часто хвалила работы. На суд жюри Эдуард отправил 15 работ – по большей части снимки ландшафта и природы.

Эдуард Ежов. Победитель II фотоконкурса "Абхазия в фокусе" в номинации "Окружающая среда". Зимний пляж. © Foto / Эдуард Ежов

Победитель конкурса "Абхазия в фокусе" © Foto / Эдуард Ежов

Эдуард Ежов. Сон. © Foto / Эдуард Ежов

Победитель конкурса "Абхазия в фокусе" © Foto / Эдуард Ежов

Победитель конкурса "Абхазия в фокусе" © Foto / Эдуард Ежов 1 / 5 © Foto / Эдуард Ежов Эдуард Ежов. Победитель II фотоконкурса "Абхазия в фокусе" в номинации "Окружающая среда". Зимний пляж.

"Информация о том, что победил в номинациях, была известна давно, но гран-при было неожиданным. Безусловно, эмоции от победы отличные, конкурс прекрасный. Хочется, чтобы таких конкурсов было больше. Они мотивируют людей на создание работ, а на создание фотографии мотивирует желание поймать момент и сохранить его с помощью кадра", - добавил он.

Сейчас для Эдуарда фотография больше хобби, но он планирует построить жизнь так, чтобы в ней было больше времени на творчество.

В номинации "Портрет современника" победу одержала журналист и фотограф Эля Цишба, в номинации "Новости" – фотограф Эльза Чанба, в номинации "Окружающая среда" – оператор телеканала АбазаТВ Эдуард Ежов, в номинации "Повседневная жизнь" – видеооператор Давид Чакаберия, в номинации "Мобильная фотография" – Анатолий Качалов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стал известен обладатель гран-при фотоконкурса "Абхазия в фокусе-2021"

В состав жюри второго конкурса входят: Виталий Джения, Тьерри Кергроак из Франции, Сергей Лидов и Наталья Лидова, Павел Волков из России, ИНАР Нармания, Асида Ахуба и Амина Джонуа.

Второй фотоконкурс прошел при финансовой поддержке Абхазского общественного фонда развития "Амшра" и министерства культуры Абхазии.