Любимый народом: 104 года со дня рождения Баграта Шинкуба

Со дня рождения Народного поэта Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автора множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграта Шинкуба прошло 104 года.

Баграт Шинкуба родился 12 мая 1917 года в большом абхазском селе Члоу, в поселке Лаганиаху, которое он позже прославит в своих прекрасных стихах. Известно, что дедушка поэта Жьажьа был одним из тех, кто в XIX веке во время массовых выселений абхазов с родных земель в Османскую империю не стал переселенцем. Он сумел вместе с семьей остаться на родине, а потом способствовал тому, чтобы и многие его родственники вернулись в Абхазию с чужбины.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Воспоминаниями о великом абхазском творце, о значении творчества Баграта Шинкуба поделились ученые, поэты и писатели Абхазии.

Абхазский Пушкин

Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа, рассказывая о Баграте Шинкуба и его творческом наследии, отметил, что произведения поэта оказали огромное влияние на развитие национальной литературы.

"Баграт Шинкуба вдыхал жизнь в лирические строки, все его произведения написаны высокохудожественным языком. Есть талантливые люди, но не умеющие создавать образы, литература – это образы", — говорит Ласуриа.

Произведения Баграта Шинкуба отличаются необычайной глубиной мысли и в то же время легкие для восприятия.

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в Джгердской средней школе © Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с неизменной трубкой демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать грядки картофеля © Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт Шинкуба в кругу Члоуских долгожителей © Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия © Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба 1 / 4 © Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в Джгердской средней школе

"Еще до нас те, кто увидел изысканность лирического слова, гармонию стихотворений Баграта Шинкуба стали называть его "абхазским Пушкиным", — сказал Мушни Ласуриа.

Ритм и рифма существовали и до появления в абхазской литературе Баграта Шинкуба, сказал поэт.

"И в русской литературе до появления Пушкина было бесчисленное количество рифм, ритмов, были поэты от Ломоносова до Державина. Но произведения Пушкина с использованием ямбического стихосложения, которым написан "Евгений Онегин" и другие лирические произведения, стали для русских поэтов новым измерением в творчестве", — отмечает Мушни Ласуриа.

"Пушкин создал новый лирический язык. Но, как отмечали русские ученые, использование поэтического наследия Пушкина другими авторами в большей степени отражалось на внешнем оформлении их стихов. Но внутреннее содержание пушкинского стиха, дух, гармонию они не могли перенять, потому что это мог сделать только Пушкин. И в абхазской поэзии схожая ситуация, если брать аналогию, после того как начал творить Баграт Шинкуба, в абхазской поэзии стали появляться произведения, написанные в стиле Шинкуба, но так же, как и в русской поэзии, другие поэты не смогли передать всей внутренней красоты и художественного воплощения Шинкуба", — сказал Мушни Ласуриа.

Шинкуба и фольклор

Доктор филологических наук, профессор Шота Салакая, отмечая глубокую связь творчества Баграта Шинкуба с устным народным творчеством и подчеркивая многогранность творческой личности поэта, сказал, что Шинкуба был блестящим знатоком и собирателем фольклора.

"Связь Баграта Шинкуба с абхазской литературой очень многогранна. Но он сам очень воодушевленно говорил о том, что лучшим временем для него является то, когда с бумагой и ручкой записывал фольклорные материалы, передвигаясь от одного села к другому, от одного двора к другому. Встречи с народными сказителями он считал счастьем для себя. Это, конечно, не означает, что свои лирические произведения, прозу ценил меньше, конечно же, нет, но основой, истоком для своего творчества он считал именно устное народное творчество", — отметил фольклорист Шота Салакая.

Первые строки Баграта Шинкуба были основаны на фольклоре, отмечает Салакая. Собранные в экспедициях материалы, в которые входили и героический эпос абхазов, и различные истории, записанные по всей Абхазии, Баграт Шинкуба печатал в книгах и журналах. Таким образом он после себя оставил бесценный материал народного слова, который по крупицам собирал многие годы, отмечает Шота Салакая.

Внук Баграта Шинкуба: вдохновил пример деда

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.