В Абхазии зафиксировали еще 27 случаев COVID-19 и один летальный исход

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 182 человек в Абхазии, COVID-19 диагностирован у 27 из них, в Гудаутском ковидном госпитале скончался пациент 89 лет, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 50 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, состояние здоровья семи из них – тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткуарчалской ЦРБ - три пациента.