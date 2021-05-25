Гражданин России заявил в Генпрокуратуру Абхазии об избиении сотрудниками УВД Гагры

Турист из Санкт-Петербурга Артем Русских в апреле 2021 года был задержан в Гагре сотрудниками милиции, которые заподозрили его в распространении наркотиков.

СУХУМ, 25 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Гражданин России Артем Русских по электронной почте направил заявление в Генпрокуратуру Абхазии о том, что он подвергся насилию, лишению свободы и пыткам сотрудниками УВД по Гагрскому району, сообщили Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики во вторник 25 мая.

В пресс-службе также уточнили, что прокуратурой Гагрского района проводится доследственная проверка. Согласно показаниям сотрудников отдела уголовного розыска управления внутренних дел по Гагрскому району, установлено, что 7 апреля во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Гагрского района был задержан гражданин Артем Русских, который был водворен в изолятор временно содержания с целью установления личности. После установления личности Русских отпустили на свободу.

"В виду отсутствия Русских А.А. на территории Абхазии, а также невозможности приезда, был произведен звонок на мобильный номер Русских. В ходе телефонного разговора Русских сообщил о том, что отделом уголовного розыска по городу Санкт-Петербург проводится собственная проверка с целью предоставления информации правоохранительным органам Абхазии. Русских А.А., Дарьей Морозовой, Полиной Салминой даны объяснения сотрудникам отдела УРОМ по городу Санкт-Петербург", - отметили в пресс-службе и уточнили, что в связи с вышеизложенным допросить этих людей не представляется возможным.

Во вторник 25 мая в МВД Абхазии опровергли информацию о том, что гражданин России Артем Русских был избит сотрудниками милиции в Гагре. В ведомстве сообщили о том, что в ходе служебной проверки было установлено, что Русских доставили в дежурную часть УВД по Гагрскому району для установления личности 7 апреля в 18:20, так как он находился вне зоны туристического отдыха и общепринятых маршрутов, но был отпущен в 20:40 того же дня.

Проверку этой информации об условно произошедшем инциденте с участием гражданина России начало управление собственной безопасности МВД Абхазии 28 апреля на основании запроса от представителя российского СМИ, косвенно изложившего, что в указанный период времени на территории Гагрского района сотрудниками милиции был задержан житель Санкт-Петербурга Артем Русских, которому со стороны неустановленных лиц были нанесены побои. Обращений, заявлений либо жалоб со стороны Русских в ведомство не поступало, подчеркнули в пресс-службе МВД Абхазии.

Накануне 24 мая издание "Медиазона" написало о том, что гражданин России из Санкт-Петербурга Артем Русских в апреле 2021 года был задержан в Гагре сотрудниками милиции, которые, заподозрив его в распространении наркотиков, пытались получить информацию путем пыток.