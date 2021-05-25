Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии северо-западного антициклона.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. В среду 26 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 11°С до +16°С, днем от +17°С до +22°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90 процентов.