Правда, популизм и дезинформация: лекция о вакцинации от COVID-19 прошла в Сухуме

Лекция, посвященная вакцинации от коронавируса была проведена в рамках научно-просветительского проекта "Ауасхыр" при поддержке благотворительного фонда "Амшра".

СУХУМ, 27 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Лекция "Вакцинация: правда, популизм и дезинформация", в рамках которого участники ответили на самые распространенные вопросы, связанные с прививкой от COVID-19, состоялась в Сухумском доме юношества в четверг 27 мая.

Представитель проекта "Ауасхыр", кандидат биологических наук Лариса Ахуба отметила, что просветительскую работу было решено начать с наиболее актуального вопроса, который существует в республике на данный момент – вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

"Мы ни в коем случае не агитируем кого-то, хотим ответить на те вопросы, которые волнуют людей в силу возможно сложного доступа к информации, и того, что в интернете нет ответов на многие вопросы, мы привыкли искать ответы там. Следующие друг за другом публикации могут кардинально разниться в своих сведениях", - подчеркнула Ахуба.

Она также обратила внимание на то, что в некоторых маленьких государствах удалось искоренить коронавирусную инфекцию.

"Это Сан-Марино, Гибралтар, которые полностью провакцинировали свое население и у них нет ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией на протяжении долгого времени, за исключением каких-то завозных случаев. Но население уже не заражается. Поэтому, мы должны следовать позитивным примерам и идти по пути выхода из этого кризиса", - сказала кандидат биологических наук.

После она передала слово руководителю проекта "Ауасхыр" Валерию Джинджолия, который отметил, что тема вакцинации стояла остро всегда.

"Раньше тема была острой потому, что свирепствовали эпидемии против которых не было средств, потом, потому, что эти вакцины стали восприниматься каким-то чужеродным страшным воздействием на организм. Сейчас, тема очень остро полыхает и очень быстро разработаны вакцины, люди говорят – "Как так, нас всех хотят "чипировать". В связи с этим мы решили коснуться этой темы", - проинформировал он.

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Абхазии Алиса Матуа ответила на самые частые вопросы, связанные с вакцинацией от коронавирусной инфекции, которые возникают у людей.

"Вакцинация самый экономичный и самый эффективный метод защиты инфекционных заболеваний. Цель вакцинации – имитировать возбудителя, то есть вакцина создает у нас в организме ложное впечатление, что организм подвергается атаке, но не естественным возбудителем. Если говорить о "Спутник V", то в данном случае иммунитет создается против шоповидного грибка и вакцина делается для того, чтобы создать иммунитет против этого головного грибка", - заметила она.

Создание коллективного иммунитета – основная цель проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Коллективный иммунитет может быть создан двумя способами. После того, как пациент переболел естественным путем и если пациенту создается иммунитет с помощью вакцинации. Некоторые говорят – "Зачем нам вакцинация, мы можем естественным путем переболеть, будет иммунитет и все будет замечательно". Но возбудитель возбудителю рознь, у одних пациентов они вызывают мало симптомов, у других симптомов нет, но есть случаи тяжелого течения заболевания и средней степени тяжести и предугадать это невозможно", - сказала Алиса Матуа.

Учитывая то, что предвосхитить последствия заболевания COVID-19 невозможно, коллективный иммунитет следует создать с помощью проведения вакцинации, считает специалист.

По имеющимся научным данным, которые еще не окончательные, для того, чтобы победить коронавирус у 70% населения должен быть иммунитет от болезни, говорит Алиса Матуа.

"Если делать прицел на нашу абхазскую популяцию нам еще далеко до такого процента, соответственно я большой сторонник вакцинации и надеюсь, что таким способом мы сможем создать коллективный иммунитет", - сказала она.

"При этом есть категория людей, которые по своему статусу не могут пройти вакцинацию – к ним в частности относятся люди с выраженной аутоиммунной патологией, иммунодефицитом, аллергическим статусом. "Если все остальные будут с иммунитетом, то эта категория людей будет защищена", - подчеркнула Матуа.

Она также сообщила, что антитела на коронавирус не вырабатываются раньше семи дней после вакцинации, вторую инъекцию спустя 21 день делают из-за того, что не у всех пациентов антитела вырабатываются после первого укола, заметила она.

"Поэтому мы советуем набраться терпения и проверять свой ответ на антитела после второй вакцинации, хотя у большинства людей спустя 14 дней после первой инъекции первая концентрация антител появляется", - отметила она.

Также, Алиса Матуа ответила на вопрос, который волнует большое количество людей – можно ли заболеть коронавирусом после вакцинации.

"Пациент не может заболеть вирусом COVID-19 от прививки, потому что ни живой, ни убитый вирус в организм пациента не вводится, соответственно это априори невозможно – заразиться путем вакцинации. Также, часть пациентов полагает, что после вакцинации они могут быть носителями вируса, это тоже невозможно", - говорит врач.

В рамках проекта "Ауасхыр" будут проводиться публичные выступления известных ученых и врачей страны, открытые интерактивные лабораторные с непосредственным участием публики, беседы на интересующие темы в области медицины, биотехнологии, генетики, экологии, химии, нутрициологии.