Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 июля

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В пятницу 2 июля в Абхазии ожидается ночью туман, днем небольшая облачность, удушливо жаркая погода. Высокий уровень (опасный уровень) ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.