17:48 01 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.91
  • EUR86.41
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 2 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (132)
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/1d/1032731396.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210701/1032747086/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-pyatnitsu-2-iyulya--.html

Погоду Черноморского побережья Республики Абхазия в пятницу 2 июля формирует теплый сектор южного циклона.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. В пятницу 2 июля в Абхазии ожидается ночью туман, днем небольшая облачность, удушливо жаркая погода. Высокий уровень (опасный уровень) ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С,  днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (132)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лавандовое море на полях Италии
Второй этап всеармейского конкурса "Тактический стрелок"
Обзор цен на рынке Сухума: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться