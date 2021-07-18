Часть Сухума останется без воды в понедельник 19 июля

В Абхазии
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В Верхнем Келасуре произошел прорыв водовода, для устранения аварии требуется временно прекратить подачу воды в определенные районы города.
СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В понедельник 19 июля несколько районов Сухума останутся без подачи питьевой воды, сообщает столичная администрация на своей странице в Facebook.
По информации сухумского "Водоканала" перебои с водой связаны с прорывом водовода диаметром 500 миллиметров в Верхнем Келасуре.
Для проведения ремонтных работ подача питьевой воды будет прекращена с 00:00 до 18:00 на Турбазе, частично в Синопе на улице Чанба, а также в селах Абжакуа и Дзыгута.