Часть Сухума останется без воды в понедельник 19 июля

В Верхнем Келасуре произошел прорыв водовода, для устранения аварии требуется временно прекратить подачу воды в определенные районы города.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. В понедельник 19 июля несколько районов Сухума останутся без подачи питьевой воды, сообщает столичная администрация на своей странице в Facebook.

По информации сухумского "Водоканала" перебои с водой связаны с прорывом водовода диаметром 500 миллиметров в Верхнем Келасуре.

Для проведения ремонтных работ подача питьевой воды будет прекращена с 00:00 до 18:00 на Турбазе, частично в Синопе на улице Чанба, а также в селах Абжакуа и Дзыгута.