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Укол спасения: "Ашана" открыл сбор средств на лечение Габриэля Пацурия

© Foto / предоставила Мактина Шакая
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (181)
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На лечение подопечного культурно-благотворительного фонда "Ашана" Габриэля Пацурия необходимо собрать 160 миллионов рублей.

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение полуторагодовалого Габриэля Пацурия.

В восемь месяцев у мальчика обнаружили серьезное генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спинной мозг и приводит к мышечной слабости.

С каждым днем заболевание прогрессирует – ослабевают мышцы ног, тела и даже мышцы, отвечающие за глотание и дыхание.

Спасти ребенка можно, нужен всего один укол препарата "Золгенсма". Сделать его нужно до двух лет, и пока вес ребенка не больше 13 килограммов. Габриэлю уже полтора года и весит он 11 килограммов, поэтому помощь необходима срочно.

© Foto / предоставила Мактина Шакая
Габриэль Пацурия

"Золгенсма" входит в книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость укола 160 миллионов рублей, своими силами родители уже собрали более 13 миллионов рублей.       

"Мы очень надеемся, что мы успеем и спасем нашего сына, вернем ему счастливое детство, и он сможет, как все детки, бегать, играть в футбол", - сказала мама Габриэля.       

Вся собранная сумма будет перечислена в фонд "География добра" для приобретения препарата.                                                                                     

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и страничке, которую ведет мама мальчика в Instagram.

Темы:
Спасем жизнь вместе (181)

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