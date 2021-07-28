Укол спасения: "Ашана" открыл сбор средств на лечение Габриэля Пацурия

СУХУМ, 28 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение полуторагодовалого Габриэля Пацурия.

В восемь месяцев у мальчика обнаружили серьезное генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спинной мозг и приводит к мышечной слабости.

С каждым днем заболевание прогрессирует – ослабевают мышцы ног, тела и даже мышцы, отвечающие за глотание и дыхание.

Спасти ребенка можно, нужен всего один укол препарата "Золгенсма". Сделать его нужно до двух лет, и пока вес ребенка не больше 13 килограммов. Габриэлю уже полтора года и весит он 11 килограммов, поэтому помощь необходима срочно.

© Foto / предоставила Мактина Шакая Габриэль Пацурия

"Золгенсма" входит в книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость укола 160 миллионов рублей, своими силами родители уже собрали более 13 миллионов рублей.

"Мы очень надеемся, что мы успеем и спасем нашего сына, вернем ему счастливое детство, и он сможет, как все детки, бегать, играть в футбол", - сказала мама Габриэля.

Вся собранная сумма будет перечислена в фонд "География добра" для приобретения препарата.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана" и страничке, которую ведет мама мальчика в Instagram.