Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться в теплом секторе циклона с юга.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Во вторник 3 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами возможен туман, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.