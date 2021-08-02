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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (160)
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Sputnik Абхазия
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Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник будет находиться в теплом секторе циклона с юга.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Во вторник 3 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами возможен туман, высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С,  днем от +27°С до +32°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (160)

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