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Напорный водовод на Келасурской станции восстановлен

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210802/1032960680/Napornyy-vodovod-na-Kelasurskoy-stantsii-vosstanovlen.html

Жители части Сухума неделю оставались без подачи питьевой воды из-за повреждения напорного водовода на Келасуре.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. Восстановительные работы на келасурской насосной станции завершились раньше намеченного срока, сообщает мэрия Сухума со ссылкой на заместителя начальника Департамента ЖКХ Руслана Авидзба.

© Foto / Департамент ЖКХ Администрации г. Сухум
Эшба поручил обеспечить водой жителей пострадавших от стихии районов Сухума

По его словам, резервуары уже заполняются, и примерно через пару часов вода поступит в дома на улицах братьев Зантария, Чанба, а также к жителям сел Баслата и Дзыгута и частично района Турбазы.

Водовод, проложенный через реку Келасур, был смыт из-за подъема воды в реке после ливня 27 июля. Работы по восстановлению 120-метрового напорного водовода начались 29 июля, когда уровень воды в реке спал. Предполагалось, что ремонт будет завершен ко вторнику 3 августа. Дорога, ведущая к водоводу, также была подмыта, и администрация города привлекла спецтехнику для проведения ремонтных работ.

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