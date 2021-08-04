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Часть Сухума, Гагрский и Гудаутский районы могут отсаться без света 5 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (443)
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На подстанции "Бзыбь" в настоящее время ведутся работы по установке нового трансформатора в рамках Инвестпрограммы.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Для проведения работ на ПС Бзыбь планируется отключить подачу электроэнергии в Гагрском, Гудаутском районах и частично в Сухуме с 15:00 до 18:00 5 августа. Об этом на совещании с премьер-министром Александром Анкваб заявил и.о. гендиректора "Черноморэнерго" Тенгиз Гирджинба.

На совещании с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган обсуждались вопросы текущего состояния в энергоснабжении республики и срочных восстановительных работ на сетях.

На подстанции "Бзыбь" необходимо ввести в эксплуатацию дополнительный трансформатор. В Очамчыркском районе в связи с провисанием линий электропередач на отдельных участках требуется проведение расчистки лесного массива вдоль ЛЭП.

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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Премьер-министр обратил внимание на необходимость согласования планируемых работ с руководством районов, в особенности Гагрского, с учетом высокого курортного сезона и возможных проблем, вызванных отключением подачи электроэнергии.

Реконструкция подстанции "Бзыбь" предусмотрена в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы и программы перспективного развития электроэнергетики Абхазии.

Общая стоимость работ по реконструкции подстанции составляет 543,9 миллионов рублей.

Ранее там уже был установлен трансформатор мощностью 125 мегаватт и стоимостью 145 миллионов рублей взамен трансформатора в 63 мегаватт.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (443)

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