Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии на Ачгуаре

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Аварийное отключение воздушной линии "Ачгуара" случилось из-за перегруза, сообщает Черноморэнерго.

Без света остается вся западная часть Абхазии и частично восточные районы, уточнили Sputnik в пресс-службе госкомпании.

Отмечается, что место аварии локализовано на 27-м километре воздушной линии. На место аварии уже выехали ремонтные бригады.

Стратегическая для электроэнергетической отрасли ВЛ "Ачгуара" нуждается в ремонте, бо́льшая часть материалов для проведения ремонтных работ уже доставлена в республику.

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