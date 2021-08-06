МЧС Абхазии проверило соблюдение правил безопасности на пляжах Сухума

В начале августа на море в акватории Сухума были установлены ограничительные буи, но купающиеся нередко заплывают за них, пренебрегая правилами безопасности на воде.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии проверили, как соблюдаются правила безопасного поведения на воде в районе сухумских пляжей. Об этом сообщается на сайте спасательного ведомства республики.

В начале августа в купальной зоне акватории Сухума были установлены ограничительные буи, но купающиеся нередко заплывают за них, среди них как гости Абхазии так и жители республики. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии предупредили купающихся не пренебрегать правилами безопасности.

Инспекция не обошла стороной и купающихся в районе разбитых причалов. В Сухуме их три: на набережной Махаджиров, в районе Морпорта и на Маяке. Купаться возле этих причалов и, в особенности, прыгать с них в воду очень опасно, так как под водой торчат металлические штыри.

Как рассказал начальник Госинспекции по маломерным судам Абхазии Тенгиз Сабуа, МЧС обратилось к администрации Сухума с просьбой оградить аварийные причалы, но и это не станет эффективным решением проблемы, потому что можно подняться на причал с моря. Чаще всего здесь можно увидеть подростков и детей. Практически каждый день сотрудники ГИМС пресекают действия молодых людей, беспечно ныряющих в воду с опасных причалов. Сабуа не исключил того, что причал на Маяке в скором времени будет огражден металлической сеткой.