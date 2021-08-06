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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (164)
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Sputnik Абхазия
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В субботу и воскресенье погоду Абхазии будет определять теплый сектор южного циклона с активным выносом тепла, сохранится удушливо жаркая погода.

СУХУМ, 6 авг - Sputnik. В предстоящие выходные дни 7 и 8 августа в Абхазии будет удушливо жарко, сохраняется высокий уровень ультрафиолетового излучения, ожидается переменная облачность, в субботу преимущественно без осадков, в воскресенье со второй половины дня кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 21°С до +26°С,  днем +32°С до +37°С.

Температура морской воды +28°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (164)

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