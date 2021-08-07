Ушла из жизни абхазский этнолог Елена Малия

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазский этнолог, кандидат исторических наук и ведущий научный сотрудник АбИГИ Елена Малия скончалась в субботу 7 августа, сообщил корреспонденту Sputnik директор АбИГИ Арда Ашуба.

"Да, это правда. Она продолжительное время болела, не выходила из дома. В конце прошлого года также заболела коронавирусом", - сказал он.

Уход из жизни специалиста такого уровня Ашуба назвал большой потерей для всего научного сообщества Абхазии. Он с сожалением отметил, что в стране не осталось того, кто бы мог продолжить ее дело.

"Не только у нас нет таких специалистов, но и на всем Кавказе. Видел своими глазами в Санкт-Петербургском университете ее сборники и труды. Она одинаково хорошо знала абхазский и русский языки. Ей было легко каждый год участвовать в экспедициях института в селах. Не редко она ездили туда вне экспедиций, когда слышала о том, что там есть предмет для изучения", - поделился он.

Ашуба с сожалением отметил, что в этом году АбИГИ планировал издать работы Малия и провести выставку, проект обсуждался и с ней, но из-за сложностей в связи с пандемией коронавируса сделать это не успели.

© Foto / из личного архива Елены Малия В Ачандаре вместе директором сельского музея Алексеем Хагба и начальником экспедиции в Гудаутский район Артуром Аншба

Он рассказал, что Елена Малия посвятила свою жизнь изучению абхазской культуры, в частности, вопросам, связанным с абхазской национальной одеждой. Она продолжала работать и дома даже после того, как из-за плохого самочувствия перестала выходить на службу.

"Она вместе с супругом Сергеем Зухба, который тоже был ученым, дополняли друг друга. Все, за что они брались, имеет большое значение для популяризации нашего народа и его культуры. Когда они общались и размышляли о науке, их можно было слушать бесконечно", - сказал Ашуба.

Сам Ашуба познакомился с Малия 25 лет назад. По его словам, она была добрым, отзывчивым и мягким человеком, умела найти общий язык с каждым и всегда поддерживала стремление молодых в работе, многому их научила.

Сергей Зухба и Елена Малия воспитали двоих сыновей. Как слышал, со слов Малия, Арда Ашуба, супругам приходилось еще младенцами брать детей с собой в экспедиции в люльках на автобусах.

© Foto / из личного архива Елены Малия Елена Малия с мужем фольклористом, доктором исторических наук Сегеем Зухба и внуком

Елена Малия родилась 23 ноября 1934 года в Сухуме. В 1958 окончила Кавказское отделение филологического факультета Тбилисского Госуниверситета, в 1964 - аспирантуру при институте истории археологии и этнографии АН ГССР.

Кандидат исторических наук, тема диссертации: "Народное изобразительное искусство абхазов". С 1958 года работала научным сотрудником Абхазского института языка и литературы (ныне АбИГИ-прим.). Издано более 40 ее трудов, среди которых "Народное изобразительное искусство абхазов (ткани и вышивки)", "Одежда абхазов", "Украшение одежды у абхазов", "Об орнаментации льняных ковров", "О народном узоре абхазов", "Современное абхазское село".