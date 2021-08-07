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Часы отключений электричества в Абхазии будут перенесены 8 августа

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (446)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210807/1032996493/Chasy-otklyucheniy-elektrichestva-v-Abkhazii-budut-pereneseny-8-avgusta.html

В Абхазии с 28 июня действует график веерных отключений электроэнергии в ночное время на два часа.

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Плановые отключения, которые проводятся на территории республики с 01:00 до 03:00, в воскресенье 8 августа будут перенесены и пройдут с 05:00 до 07:00, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 

Смена графика отключений связана с ремонтными работами на ВЛ Багмаран-1 и ВЛ Багмаран-2.

Ранее "Черноморэнерго" сообщало об отключениях 7 августа с 05:00 до 07:00, в связи с ремонтными работами на ВЛ "Очамчыра 220". В эти часы без подачи электроэнергии остались все районы страны.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (446)

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