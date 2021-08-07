Общее число случаев COVID-19 в Абхазии приблизилось к 23 тысячам

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии составляет 22974 человека. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18265 человек. Об этом сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 167 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.
Читайте также:
-
Оперштаб по защите населения от COVID-19 обсудил эпидситуацию в Абхазии