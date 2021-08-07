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Общее число случаев COVID-19 в Абхазии приблизилось к 23 тысячам

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1443)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 86 человек из 407 протестированных в Абхазии. 

СУХУМ, 7 авг - Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии составляет 22974 человека. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18265 человек. Об этом сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 167 пациентов, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1443)

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