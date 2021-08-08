Sputnik недели: вопрос топлива, поставка вакцины, энергетика и гибель в пещере

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых и ярких события недели со 2 по 8 августа.

О том, как проходит первый официальный визит президента Аслана Бжания в Южную Осетию, почему и насколько поднялись цены на нефтепродукты в Абхазии, сколько доз вакцин от коронавируса доставили в страну, насколько поднимут зарплаты медикам и педагогам, какие сбои произошли в энергетике, читайте в материале Sputnik.

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Первый визит

Абхазская делегация во главе с президентом Асланом Бжания находится в Цхинвале, куда они прибыли для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине войны в августе 2008 года. Это первый визит Бжания в братскую республику.

На югоосетинской границе абхазскую делегацию встретили руководитель Администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев, глава Дзауского района Андрей Джиоев, а также глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Как сообщает Sputnik Южная Осетия, в субботу 7 августа Бжания возложил цветы к часовне на Мемориальном кладбище во дворе цхинвальской школы № 5. Раннее он посетил мемориальный комплекс жертв теракта в Беслане в Северной Осетии.

В субботу 7 августа Аслан Бжания встретился с югоосетинским коллегой Анатолией Бибиловым.

"Хочу выразить огромную благодарность, что посетили республику в канун годовщины начала грузинской агрессии, это трагическая дата, и то, что приезжают друзья поддержать нас в этот день - дорогого стоит", - сказал глава Южной Осетии в приветственной речи.

Бжания отметил, что не мог не приехать в этот день в республику, и подчеркнул, что абхазский и югоосетинский народы во многом прошли одинаковый путь, сталкиваются с одинаковыми вызовами сегодня.

Курс на подъем

В Абхазии на минувшей неделе поднялась цена на нефтепродукты. Этому предшествовали огромные очереди на местных автозаправочных станциях и ажиотаж среди населения, вызванные слухами о возможном дефиците топлива в стране.

Некоторые АЗС в течение двух дней работали с перебоем. Были и те, что вовсе перестали отпускать этот стратегический товар. В четверг 5 августа прошло заседание Правительства страны, первым вопросом на котором обсудили проблемы в области нефтепродуктов и повышение тарифов на них.

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Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган вышла с предложением повысить предельную оптовую стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в Абхазии до 51 рубля за литр и 53 рубля в розницу. Эти меры она назвала непопулярными, но вынужденными, так как цена на нефтепродукты в России возросла и республика не может на это не реагировать, а топливные компании не могут продавать продукцию по цене ниже себестоимости.

Выслушав все доводы и точки зрения министров, Правительство одобрило постановление о повышение цен на топливо в стране.

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Повышение зарплат

На заседании Кабмина также подняли зарплаты медикам и педагогам страны. Как объяснил первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, цель такого решения связана с реализацией совместной договоренности и соглашения, которое было подписано между Абхазией и Россией 14 апреля 2015 года.

Он уточнил, что в системе просвещения среднее повышение зарплат составит до 26% с 1 января текущего года, в системе здравоохранения - до 25%.Численность бюджетников, на которых распространяется повышение зарплат превысит семь тысяч человек: педагоги - 3527, педагоги дошкольных учреждений - 448, врачи - 718, средний медперсонал - 1725, младший медперсонал- 615.

Вакцина и пандемия

По сообщению Минздрава Абхазии, новую партию вакцины от коронавирусной инфекцией "Спутник Лайт" доставили в республику вечером 6 августа. Партия состоит из пяти тысяч доз. Груз в соответствии с нормами хранится в холодильных камерах на складе ведомства.

Как уточняет Минздрав, финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба. Помощь в организационно-правовом сопровождении и логистике оказали члены Московской Абхазской Диаспоры и в частности представители оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при этой организации.

Когда начнется очередной этап вакцинации населения, и в какой форме, пока не уточняется.

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции Абхазия получила от России 30 апреля 2021 года, это был препарат "Спутник V" в количестве 6500 доз.

На уходящей неделе также стало известно о том, что ПЦР-лаборатория для исследований тестов на COVID-19 в Гагре готова к работе. Об этом рассказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Он также уточнил, что за счет средств из республиканского бюджета, выделенных на ликвидацию угроз по распространению COVID-19, отремонтирована лаборатория в Очамчыре. Медперсонал, которому предстоит там работать, сейчас проходит подготовку на рабочих местах в Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 7 августа с начала пандемии составляет 22974 человека. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18265 человек.

Энергетика

Из-за перегруза произошло аварийное отключение воздушной линии "Ачгуара" в пятницу 6 августа. На несколько часов без света осталась вся западная часть Абхазии и частично восточные районы. О том, что эта линия нуждается в ремонте, в стране говорят давно, в скором времени к работе планируется приступить. Большая часть материалов для проведения ремонтных работ уже доставили в республику.

В тот же день произошло аварийное отключение Ткуарчалской ГРЭС. Часть Абхазии осталась без электричества примерно на полчаса.

Главной причиной перебоев с подачей электроэнергии специалисты называют изношенность сетей и оборудования, а также майнинг криптовалют. Таких нагрузок энергосистема зачастую не выдерживает и выходит из строя.

С этим явлением в стране продолжают бороться. 4 августа пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила, что в Очамчырском районе обнаружены и ликвидированы две криптофермы. С объектов вывезены 82 аппарата, фермы не функционируют.

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Международная арена

В четверг 5 августа президент Абхазии Аслан Бжания принял в своей администрации министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина. Глава государства поблагодарил гостя за поддержку, которую он оказывает Абхазии, в частности Государственному комитету по делам молодежи и спорту.

"Благодаря вам наши футболисты играют в студенческой лиге, по вашему поручению приезжали специалисты, выезжали в Галский район, там, где была база гребного сорта. Если нам вместе удастся реанимировать этот проект, то это было бы здорово, конечно же", - подчеркнул президент.

Он также поблагодарил министра спорта России за готовность предоставлять спортивное образование гражданам Абхазии в учебных заведениях Российской Федерации.

Матыцин подчеркнул, что Россия и Абхазия продолжат сотрудничество в области спорта и добавил, что многие олимпийские чемпионы тренировались на спортивной базе в Эшере, уникальные природные условия Абхазии позволяли им достигать самых высоких результатов.

Семь стран-членов Совбеза ООН сделали совместное заявление, в котором потребовала от России вывести войска из Абхазии и пересмотреть решение о признании независимости республики. МИД Абхазии не оставил это без внимания.

"Вызывает сожаление, что подписавшие данное заявление государства за прошедшие годы так и не осознали необратимости перемен, произошедших в Закавказье после трагических событий августа 2008 года. Вместе с тем данное обстоятельство никак не влияет на сложившиеся в регионе новые политические реалии, которые явились закономерным итогом авантюрного курса тогдашнего руководства Грузии", - в частности ответило МИД страны.

Отозвать признания суверенитета Абхазии у России потребовали США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания.

В начале недели в Абхазию прибыла бизнес-делегация из Карачаево-Черкесской Республики во главе с президентом Союза ТПП КЧР Дианой Хубиевой.

Предприниматели приехали в республику для оптимизация сотрудничества и развития всесторонних процессов интеграции, обмена опытом в сфере ведения бизнеса. Абхазская сторона организовала для гостей бизнес-встречи с потенциальными партнерами с посещением профильных предприятий, а также представила компании и их деловые предложения абхазскому бизнес-сообществу.

ТПП Абхазии и ТПП КЧР перезаключили соглашение о сотрудничестве между организациями на встрече в Сухуме.

Абхазское лето

Туристический сезон в Абхазии в самом разгаре. Отели, гостиницы и пансионаты переполнены. Частный сектор тоже не пустует. Как пишут "Известия", республика бьет рекорды по дешевизне для отдыха туристов в августе.

По данным издания, тур в Абхазию на неделю с перелетом через Сочи обойдется в сумму от 15 тысяч рублей на человека на туробъекте с двумя звездами без питания. Но самыми доступными по ценам направлениями по-прежнему остаются Турция и Греция.

По аналитическим данным сервиса бронирования TVIL.RU, Гагра попала в рейтинг самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени, а поселок Цандрыпш вошел в тройку популярных малолюдных курортов на черноморском побережье.

Наркотики и арест

Сухумский городской суд 30 июля заключил под стражу на два месяца гражданина Абхазии Самсония Реваза, подозреваемого в организации ввоза из России в Абхазию наркотических средств в особо крупном размере.

Правоохранители задержали Самсония 28 июля, об этом сообщается на сайте СГБ республики.

Ему было предъявлено обвинение по статье о незаконном ввозе в Абхазию, вывозе из Абхазии или перевозке транзитом наркотических средств психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.

Ладья на Рице

Построенная в Петрозаводске абхазская боевая галера по заказу этнопарка "Апсны", была спущена на воду озера Рица вечером в четверг 5 августа. Как рассказала Sputnik автор чертежей традиционной абхазской ладьи, художник Батал Джапуа, судно успешно прошло ходовые испытания на парусе, на веслах и на моторе.

Он добавил, что туристов прокатиться на галере пока не приглашали, но она, несомненно, привлекала внимание, и многие фотографируют судно с берега. Команду и капитана судна предстоит определить заказчику.

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Потеря абхазской журналистики

В четверг 5 августа стало известно о том, что после заражения коронавирусной инфекцией ушел из жизни Заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Отар Лакрба. Ему было 63 года.

За годы своей профессиональной карьеры Лакрба работал старшим редактором Абхазского телевидения, был редактором информационных программ Абхазского телевидения, заведующим информационным отделом АГТРК. В 2000 году Лакрба был назначен главным редактором.

С 2012 по 2014 годы трудился на должности заместителя исполнительного директора АГТРК и директором планирования и развития программ. В апреле 2020 года был назначен исполняющим обязанности гендиректора Абхазского телевидения.

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Гибель в пещере

Российские спелеологи обнаружили тело мужчины в пещере Веревкина на глубине около 1100 метров. Как рассказал Sputnik член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков, тело нашли 3 августа в 4:00 спелеологическая группа Перовского клуба из Москвы, которая уже 30 лет изучает ту пещеру.

С помощью поисковой организации "Лиза Алерт" удалось установить личность погибшего, им оказался Сергей Козеев из Сочи.

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