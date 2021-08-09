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Охота

Расчехлить ружья: стало известно, когда начнется охотничий сезон в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала, запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц - это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Охотничий сезон в Абхазии официально откроется 15 августа, сообщили в интервью Sputnik Абхазия в Обществе охотников и рыболовов.

"Традиционно, сезон откроется с охоты на перепелов. По установленным правилам, одному охотнику разрешено подстрелить не более 20 перепелов за одну охоту. С 5 октября по 25 декабря можно охотиться на вальдшнепа, за одну охоту можно добыть не более пяти птиц", - отмечают в Обществе охотников.

На уток всех видов и лысух охота разрешена с 14 сентября по 14 марта, на серну, косулю и кабана можно будет идти с 1 октября по 15 января.

Охотник
© Фото : Christopher Burns
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Охотничий сезон в республике завершится 15 марта 2022 года. В Абхазии разрешено охотиться на серну, косулю, кабана, медведя, шакала, запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц - это благородная рысь, лесная кошка, все виды дятлов и все виды хищных и певчих птиц.

Кроме того, запрещается охота в особо охраняемых зонах, в заповедниках, национальных парках, в промышленных зонах, в городах республики и на расстоянии трех километров вокруг них.

Для законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД и иметь удостоверение на хранение и ношение оружия. Во время охоты при себе нужно иметь охотничьи билет от Охотобщества и квитанцию об оплате госпошлины на охоту.

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