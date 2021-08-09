Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 августа

Погоду Черноморского побережья Абхазии во вторник будет формировать теплый сектор южного циклона.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Во вторник 10 августа в Абхазии ожидается переменная облачность, местами с ночи и до полудня дождь, гроза, сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем +26°С до +31°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70 – 90%.