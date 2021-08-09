Вакцинация от коронавируса продолжится в Абхазии с 10 августа

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Медучреждения Абхазии с 10 августа продолжат вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минздрав Абхазии.

"Вакцина будет передаваться медучреждениям в соответствии с заявками пунктов вакцинации. Препарат должен храниться при температуре не выше - 18 градусов. Если "Спутник Лайт" один раз разморозить, то обязательно его нужно использовать. Повторное замораживать флакон с раствором нельзя", - приводит ведомство слова начальника управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Ахры Аджба.

Все пункты вакцинации, которые были открыты в Сухуме, продолжат функционировать в прежнем режиме. Речь идет о пунктах в городской клинической больнице, в Сухумской поликлинике №1, в поликлинике № 3 (Синоп), в поликлинике моряков на Набережной Махаджиров в Республиканской больнице и в Сухумской районной поликлинике.

В районах желающие привиться должны обратиться в центральные районные больницы. При этом отмечается, что вакцинацию можно пройти не только по месту прописки, но и по месту жительства. Перед прививкой нужно предъявить паспорт, заполнить анкету и пройти осмотр у терапевта.

Пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" были доставлены в Абхазию вечером 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба.