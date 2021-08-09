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Общее число случаев COVID-19 в Абхазии превысило 23 тысячи

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1444)
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Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 522 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса. Таким образом общее число выявленных случаев коронавирусв в Абхазии достигло 23094. 

В Гудаутском ковидном госпитале за два дня скончались четыре пациента: мужчины 62, 69 и 71 года, а также женщина 68 лет. Всего зарегистрировано 330 летальных случаев.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 163 пациента, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 43 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 43, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

Выздоровели за все время пандемии 18265 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1444)

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