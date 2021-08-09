Начальник КРУ Минфина Абхазии отчитался о выявленных нарушениях на 434 миллиона

На заседании правительства 5 августа министр финансов Абхазии Владимир Делба доложил коллегам об итогах проверок Контрольно-ревизионного управления за 2020 год. Оказалось, что финансовые нарушения госучреждений превысили 430 миллионов рублей.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Начальник КРУ Минфина Абхазии Гиви Хурхумал рассказал информагентству "Апсныпресс" о проверках, проведенных в 2020 году и характере нарушений, общая сумма которых превысила 430 миллионов рублей. Хурхумал заявил, что проведенные в 2020 году контрольные мероприятия охватили в основном период деятельности госучреждений в 2018 - 2019 годах.

По его словам, в 2020 году было проведено шесть проверок, которые охватили 27 объектов контроля.

Проверка факта задолженности Государственной компании "Абхазтоп" перед ООО "РН-Абхазия", образовавшейся за период с мая 2018 года по декабрь 2019 года, а также отражения указанного факта в бухгалтерской отчетности Государственной компании "Абхазтоп".

Проверка установила недостачу нефтепродуктов сверх норм естественной убыли в количестве 4 204 837,00 кг, на общую сумму – 202 029,0 тысяч рублей, нарушение ст. 878 Гражданского кодекса Республики Абхазия от 11.06.2008 г. № 2063-сIV.

Проверка целевого использования бюджетных средств Верховным судом Республики Абхазия. Объекты контрольного мероприятия - Верховный суд Абхазии, Военный суд, Сухумский городской суд, а также Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районные суды. Проверяемый период деятельности - 2018 - 2019 годы.

По результатам контрольных мероприятий были установлены финансовые нарушения на общую сумму – 2 564,3 тысячи рублей. В отсутствие заключенного договора аренды помещений с собственником, где не определена площадь помещения, был произведен ремонт помещений на сумму – 2564,3 тысяч рублей из средств Резервного фонда Правительства, в связи с чем установлено неэффективное использование бюджетных средств. Кроме того, помещения, где расположены суды Гудаутского, Сухумкого, Ткуарчалского и Галского районов, на балансе Верховного суда РА не значатся. Также отсутствуют арендные договора с собственниками.

Проверка полноты формирования, целевого и эффективного использования средств Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Проверяемый период: 2019 год.

Здесь были выявлены основные финансовые нарушения на общую сумму – 58 274, 4 тысяч рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 987,8 тысяч; неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств – 29 873,6 тысяч, нарушение законодательства о бухгалтерском учете – 25 097,2 тысяч рублей.

Проверка целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и внебюджетных средств на содержание Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, а также контроль за использованием государственной собственности. Проверяемый период: 2018, 2019 годы и первое полугодие 2020 года.

По результатам внепланового контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения на общую сумму – 19 773,4 тысяч рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств – 4 278,8 тысяч, неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств – 610,0 тысяч; нарушение законодательства о бухгалтерском учете – 14 078,6 тысяч.; нарушения законодательства о налогах и сборах – 806 тысяч рублей.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного использования выделенных бюджетных средств, а также использования средств от распоряжения и управления государственной собственностью Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Проверяемый период деятельности - 2018, 2019 года и истекший период 2020 года.

По результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения на общую сумму – 37 157,3 тысяч рублей, в том числе задолженность по страховым взносам и платежам во внебюджетные фонды Абхазии в общей сумме – 34 257 тысяч.

Проверка целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств на содержание Министерства культуры Республики Абхазия, а также контроль за использованием государственной собственности.

Объекты контрольного мероприятия - Аппарат Министерства культуры Абхазии, а также госучреждения "Абхазская государственная филармония имени Р.Д. Гумба", "Абхазский государственный драматический театр им. С.Я. Чанба", "Национальная библиотека Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир", "Сухумское государственное училище культуры", "Государственный русский драматический театр", "Государственный камерный Оркестр Республики Абхазия", "Государственная хоровая капелла Республики Абхазия", "Государственный ансамбль народного танца Абхазии "Кавказ" имени К. Т. Тарба", "Государственный ансамбль танца Абхазии "Шаратын" имени Э. Бебия, "Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии". Проверяемый период деятельности - 2018, 2019 годы и истекший период 2020 года.

Результаты контрольного мероприятия выявили основные финансовые нарушения на общую сумму – 114 840,9 тысяч рублей, в том числе: нарушения законодательства о налогах и сборах – 6 823,2 тысяч, нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 17 783 тысяч.

Таким образом, общая сумма выявленных по основным финансовым видам нарушений и недостатков при использовании средств бюджетной системы - 434 639 миллионов рублей.

В эту сумму входит: нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств – 14,5 млн рублей; неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств – 33,2 млн рублей; нарушения законодательства о налогах и сборах – 44,8 млн рублей; нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 57 млн рублей; нарушения при распоряжении и управлении государственной собственностью – 2,3 млн рублей; иные нарушения – 283 млн рублей, из них более 202 миллионов, уточняется, что это недостача материальных ценностей (нефтепродуктов сверх норм естественной убыли в количестве 4 204 837,00 кг.).

Кроме того, по результатам контрольных мероприятий были установлены нарушения нефинансового характера.

По итогам контрольных мероприятий КРУ Минфином были приняты меры бюджетного принуждения в отношении нарушителей.

По словам начальника КРУ, руководителям объектов контроля было направлено 19 обязательных для исполнения предписаний с указанием сроков представления информации по ним и принятию необходимых мер по результатам контрольных мероприятий.