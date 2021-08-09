Начальник КРУ Минфина Абхазии отчитался о выявленных нарушениях на 434 миллиона

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Начальник КРУ Минфина Абхазии Гиви Хурхумал рассказал информагентству "Апсныпресс" о проверках, проведенных в 2020 году и характере нарушений, общая сумма которых превысила 430 миллионов рублей. Хурхумал заявил, что проведенные в 2020 году контрольные мероприятия охватили в основном период деятельности госучреждений в 2018 - 2019 годах.
По его словам, в 2020 году было проведено шесть проверок, которые охватили 27 объектов контроля.
- Проверка факта задолженности Государственной компании "Абхазтоп" перед ООО "РН-Абхазия", образовавшейся за период с мая 2018 года по декабрь 2019 года, а также отражения указанного факта в бухгалтерской отчетности Государственной компании "Абхазтоп".
Проверка установила недостачу нефтепродуктов сверх норм естественной убыли в количестве 4 204 837,00 кг, на общую сумму – 202 029,0 тысяч рублей, нарушение ст. 878 Гражданского кодекса Республики Абхазия от 11.06.2008 г. № 2063-сIV.
- Проверка целевого использования бюджетных средств Верховным судом Республики Абхазия. Объекты контрольного мероприятия - Верховный суд Абхазии, Военный суд, Сухумский городской суд, а также Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский районные суды. Проверяемый период деятельности - 2018 - 2019 годы.
По результатам контрольных мероприятий были установлены финансовые нарушения на общую сумму – 2 564,3 тысячи рублей. В отсутствие заключенного договора аренды помещений с собственником, где не определена площадь помещения, был произведен ремонт помещений на сумму – 2564,3 тысяч рублей из средств Резервного фонда Правительства, в связи с чем установлено неэффективное использование бюджетных средств. Кроме того, помещения, где расположены суды Гудаутского, Сухумкого, Ткуарчалского и Галского районов, на балансе Верховного суда РА не значатся. Также отсутствуют арендные договора с собственниками.
- Проверка полноты формирования, целевого и эффективного использования средств Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Проверяемый период: 2019 год.
Здесь были выявлены основные финансовые нарушения на общую сумму – 58 274, 4 тысяч рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 987,8 тысяч; неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств – 29 873,6 тысяч, нарушение законодательства о бухгалтерском учете – 25 097,2 тысяч рублей.
- Проверка целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и внебюджетных средств на содержание Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, а также контроль за использованием государственной собственности. Проверяемый период: 2018, 2019 годы и первое полугодие 2020 года.
По результатам внепланового контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения на общую сумму – 19 773,4 тысяч рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств – 4 278,8 тысяч, неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств – 610,0 тысяч; нарушение законодательства о бухгалтерском учете – 14 078,6 тысяч.; нарушения законодательства о налогах и сборах – 806 тысяч рублей.
- Проверка финансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного использования выделенных бюджетных средств, а также использования средств от распоряжения и управления государственной собственностью Республиканского унитарного предприятия "Абхазская железная дорога" Проверяемый период деятельности - 2018, 2019 года и истекший период 2020 года.
По результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения на общую сумму – 37 157,3 тысяч рублей, в том числе задолженность по страховым взносам и платежам во внебюджетные фонды Абхазии в общей сумме – 34 257 тысяч.
- Проверка целевого и эффективного использования выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств на содержание Министерства культуры Республики Абхазия, а также контроль за использованием государственной собственности.
Результаты контрольного мероприятия выявили основные финансовые нарушения на общую сумму – 114 840,9 тысяч рублей, в том числе: нарушения законодательства о налогах и сборах – 6 823,2 тысяч, нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 17 783 тысяч.
Таким образом, общая сумма выявленных по основным финансовым видам нарушений и недостатков при использовании средств бюджетной системы - 434 639 миллионов рублей.
В эту сумму входит: нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств – 14,5 млн рублей; неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств – 33,2 млн рублей; нарушения законодательства о налогах и сборах – 44,8 млн рублей; нарушения законодательства о бухгалтерском учете – 57 млн рублей; нарушения при распоряжении и управлении государственной собственностью – 2,3 млн рублей; иные нарушения – 283 млн рублей, из них более 202 миллионов, уточняется, что это недостача материальных ценностей (нефтепродуктов сверх норм естественной убыли в количестве 4 204 837,00 кг.).
Кроме того, по результатам контрольных мероприятий были установлены нарушения нефинансового характера.
По итогам контрольных мероприятий КРУ Минфином были приняты меры бюджетного принуждения в отношении нарушителей.
По словам начальника КРУ, руководителям объектов контроля было направлено 19 обязательных для исполнения предписаний с указанием сроков представления информации по ним и принятию необходимых мер по результатам контрольных мероприятий.