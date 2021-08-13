Житель села Галхуч задержан по подозрению в незаконном хранении боеприпасов

Реализуя оперативную информацию, сотрудники СГБ Абхазии 6 авгута задержали гражданина Грузии, который хранил у себя боеприпасы и взрывное устройство.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии задержала в селе Галхуч Ткуарчалского района гражданина Грузии, проживающего в этом селе, Сонгулия Вахтанга Раминовича, 1962 года рождения, сообщается на сайте СГБ.

Обследуя дом Сонгулия, сотрудники СГБ обнаружили 23 патрона калибра 7,62 мм и ручную гранату РГД – 5 с запалом.

Отмечается, что во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Сонгулия являясь сотрудником Галской милиции, оказывал содействие войскам Госсовета Грузии.

Материалы в отношении задержанного переданы в Прокуратуру Ткуарчалского района, а он сам водворен в ИВС Галского РОВД.