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Манфред Петрич

Журналист и меценат из Швеции Манфред Петрич умер в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210823/1033090136/Zhurnalist-i-metsenat-iz-Shvetsii-Manfred-Petrich-umer-v-Abkhazii.html

Журналист, политический обозреватель и блогер Манфред Петрич переехал в Абхазию из Швеции. Мужчина скончался в возрасте 68 лет.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Политический обозреватель, блогер, меценат Манфред Петрич из Швейцарии умер в Абхазии в понедельник 23 августа.

Манфред Петрич
© Sputnik / Томас Тхайцук
Адаптация Петрича: почему Абхазия осталась чужой для швейцарца

Как пишут его друзья и знакомые на своих страницах в Facebook, он умер после продолжительной болезни.

Впервые Петрич услышал об Абхазии 8 августа 2008 года, когда Грузия атаковала Южную Осетию. Его заинтересовали процессы в Закавказском регионе и он стал их изучать. В 2009 году он впервые приехал в Абхазию, в течение нескольких последующих лет Манфред периодически посещал республику.

Позже он переехал в Абхазию навсегда, построил дом в селе Эшера, писал книгу о политической ситуации в мире и мечтал жениться на абхазской девушке.

Петрич не только жил в Абхазии, но и рекламировал ее в своем блоге, который вел на немецком языке. В Абхазии швейцарец занимался благотворительностью – приобрел новую форму для игроков детской футбольной команды из Верхней Эшеры, заменил старые окна в сельской школе, организовывал концерты.

Рассуждая об Абхазии Манфред Петрич говорил, что главное, чтобы у руководства республики был четкий план действий, конкретное направление, куда страна должна идти, и "капитан", который ее ведет.

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