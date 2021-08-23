Журналист и меценат из Швеции Манфред Петрич умер в Абхазии

Журналист, политический обозреватель и блогер Манфред Петрич переехал в Абхазию из Швеции. Мужчина скончался в возрасте 68 лет.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Политический обозреватель, блогер, меценат Манфред Петрич из Швейцарии умер в Абхазии в понедельник 23 августа.

Как пишут его друзья и знакомые на своих страницах в Facebook, он умер после продолжительной болезни.

Впервые Петрич услышал об Абхазии 8 августа 2008 года, когда Грузия атаковала Южную Осетию. Его заинтересовали процессы в Закавказском регионе и он стал их изучать. В 2009 году он впервые приехал в Абхазию, в течение нескольких последующих лет Манфред периодически посещал республику.

Позже он переехал в Абхазию навсегда, построил дом в селе Эшера, писал книгу о политической ситуации в мире и мечтал жениться на абхазской девушке.

Петрич не только жил в Абхазии, но и рекламировал ее в своем блоге, который вел на немецком языке. В Абхазии швейцарец занимался благотворительностью – приобрел новую форму для игроков детской футбольной команды из Верхней Эшеры, заменил старые окна в сельской школе, организовывал концерты.

Рассуждая об Абхазии Манфред Петрич говорил, что главное, чтобы у руководства республики был четкий план действий, конкретное направление, куда страна должна идти, и "капитан", который ее ведет.

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