Все отделения Сбербанка Абхазии будут работать в выходной 27 августа

В Абхазии нерабочие дни с 26 по 30 августа, дополнительный выходной в пятницу 27 августа был объявлен правительством накануне.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Сбербанк Абхазии сообщает о работе в пятницу 27 августа всех офисов банка, отделения будут открыты с 9:30 до 16:30.

Такое решение было принято для выдачи российских пенсий согласно утвержденному графику, чтобы не создавать очередей в отделениях в условиях пандемии коронавируса.

Накануне Кабмин Абхазии объявил о дополнительном выходном дне 27 августа, сегодня в Абхазии отмечают государственный праздник - День международного признания Абхазии, понедельник 30 августа также нерабочий день, потому что праздник Нанхуа в этом году пришелся на субботу.