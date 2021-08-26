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Все отделения Сбербанка Абхазии будут работать в выходной 27 августа

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210826/1033107710/Vse-otdeleniya-Sberbanka-Abkhazii-budut-rabotat-v-vykhodnoy-27-avgusta.html

В Абхазии нерабочие дни с 26 по 30 августа, дополнительный выходной в пятницу 27 августа был объявлен правительством накануне.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Сбербанк Абхазии сообщает о работе в пятницу 27 августа всех офисов банка, отделения будут открыты с 9:30 до 16:30.

Такое решение было принято для выдачи российских пенсий согласно утвержденному графику, чтобы не создавать очередей в отделениях в условиях пандемии коронавируса.

Накануне Кабмин Абхазии объявил о дополнительном выходном дне 27 августа, сегодня в Абхазии отмечают государственный праздник - День международного признания Абхазии, понедельник 30 августа также нерабочий день, потому что праздник Нанхуа в этом году пришелся на субботу.

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