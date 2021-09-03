Минздрав рассказал, когда заработает компьютерный томограф в Гудаутском госпитале

Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале вышел из строя 21 июля. Его ремонтом занимаются специалисты из России.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Необходимо устранить все ошибки в работе компьютерного томографа, которые фиксировались из-за перепадов напряжения, и только после этого будет подписан акт ввода, рассказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на пресс-конференции 3 сентября

По его словам, российские специалисты заменили испорченную трубку компьютерного томографа в Гудаутском ковидном госпитале, она была приобретена за 3 600 000 рублей, но ввести томограф в эксплуатацию для работы в штатном режиме пока невозможно.

"Мы все понимаем, какие у нас сбои с электричеством, есть ошибки в работе томографа, которые и ранее фиксировались из-за перепадов напряжения. Мы сейчас хотим устранить все ошибки, и только после этого я лично приеду в Гудаутский госпиталь и подпишу акт ввода. Компьютерный томограф уже работал в тестовом режиме, и было проведено несколько исследований. Сейчас ведутся дополнительные ремонтные работы, чтобы устранить все сбои, которые фиксировались ранее из-за перепадов напряжения", - сказал министр.

31 августа в интервью агентству "Апсныпресс" Эдуард Бутба рассказывал, что компьютерный томограф в Гудаутском госпитале запустят через несколько дней.

Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя 21 июля. На заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом 12 августа премьер-министр Александр Анкваб заявил, что ввиду частых сбоев (аппарат ломался и ранее - прим.) томограф восстановить невозможно и необходимо приобрести новый, который обойдется в 60 миллионов рублей.

Заявление главы правительства Абхазии вызвало в обществе множество споров. Свою позицию в репортаже "Абаза-ТВ" высказали компания-поставщик и участники благотворительного движения "Мы – Вместе", на собранные деньги которого и был приобретен томограф.

В интервью телеканалу "Абаза-ТВ" представители компании-поставщика томографа "Форсайт-медикал" рассказали, что компьютерный томограф на момент его покупки абхазской стороной был в рабочем состоянии и при среднем потоке 20 человек в день должен был без проблем отработать как минимум до 2023 года, при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременного технического обслуживания.

По версии компании, абхазская сторона не заключила договор о техническом обслуживании, хотя представители фирмы не раз обращались в Минздрав Абхазии о необходимости заключения такого договора.

Участник объединения абхазских бизнесменов "Мы – Вместе", директор ООО "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба в интервью "Абаза-ТВ" рассказал, что членам движения чудом удалось найти томограф в России и закупить его на собранные деньги. По словам Ачба, средства для покупки томографа были перечислены на счет Минздрава, который и заключил контракт с фирмой. Позже участникам объединения стало известно, что Минздрав Абхазии не заключил контракт на техническое обслуживание.

Ачба также подчеркнул, что говорить о том, что томограф приехал в Абхазию "мертвым" некорректно, ведь за время работы аппарат обследовал около 5 000 человек.

20 августа в ходе рабочего совещания глава государства заявил о необходимости отремонтировать компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Минздраву в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска оборудования.