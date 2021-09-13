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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 395

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1504)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 26237 человек. Выздоровели 21807 человек.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 395, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

В Гудаутской больнице за два дня скончались два пациента - женщина 63 и мужчина 80 лет.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 125 человек из 404 протестированных в Абхазии. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 55 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1504)

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