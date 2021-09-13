Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 26237 человек. Выздоровели 21807 человек.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 395, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В Гудаутской больнице за два дня скончались два пациента - женщина 63 и мужчина 80 лет.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 125 человек из 404 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 17, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 55 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.