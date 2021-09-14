Задержан подозреваемый в стрельбе в Гагре

В ночь на 12 сентября в центре Гагры неустановленным на тот момент лицом был ранен Александр Анкваб, 1992 года рождения.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Задержан Алан Бутаев, подозреваемый в нанесении огнестрельного ранения жителю Гагры, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

По данным следствия, в ночь на 12 сентября в Гагре возле кафе "Серебряный бриз" на улице Абазгаа Бутаев из пистолета ранил в область бедра и голени Александра Анкваб, 1992 года рождения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району.