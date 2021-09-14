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Генпрокуратура проводит проверку по факту смерти Анри Атейба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Анри Атейба 7 августа был задержан прокуратурой Гагрского района по подозрению в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии проводит доследственную проверку по факту смерти 14 сентября обвиняемого Анри Атейба. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. 

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

7 августа Анри Атейба был задержан прокуратурой Гагрского района по подозрению в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении начальника отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

10 августа Гагрский районный суд заключил его под стражу. За день до этого судмедэкспертом было проведено освидетельствование Атейба: никаких повреждений, причинивших вред его здоровью, обнаружено не было. 

12 августа в 01:30 в прокуратуру Гагрского района поступило сообщение о том, что в изоляторе временного содержания УВД обнаружили повешенным Анри Атейба. В тот же день он было доставлен в реанимационное отделение Гагрской больницы в бессознательном состоянии и транспортирован в состоянии комы в Республиканскую больницу в Сухуме. 

Из Сухума в 16:00 его на реанимобиле вывезли в сопредельное государство. 14 сентября Атейба, не приходя в сознание, скончался. 

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