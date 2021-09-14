Автомобильные вопросы: суд допросил свидетелей по делу о тройном убийстве в Сухуме

Во вторник 14 сентября состоялось заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров, которое произошло в Сухуме в ноябре 2019 года.

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо", а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом.

Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Демур Ахалая обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору с Ахрой Джопуа огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Беслан Бганба и Аслан Блабба обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Эрик Чкадуа обвиняется в хищении транспортных средств – автомашины марки "Мерседес-Бенц" и "Lexus GX", и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По решению суда, рассмотрение дела начали с разбора фактов хищения транспортных средств. Как и на предыдущем заседании 7 сентября сторона обвинения продолжила допрашивать свидетелей.

Асмат Цвижба, Sputnik

Право слова

С начала рассмотрения уголовного дела Верховным судом в мае этого года было принято решение о допуске СМИ к его освещению в полном объеме. Однако на заседании 14 сентября сторона защиты озвучила ходатайство о том, что показания свидетелей не должны транслироваться в СМИ, поскольку "те свидетели, которые будут допрошены в следующих процессах, слушают показания свидетелей, которые будут сегодня допрошены". С таким предложением согласились и обвиняемые.

Также, по мнению адвоката Автандила Чкадуа, информация в прессе подается однобоко, показывается именно то, что "предлагает сторона обвинения", а суждения и возражения стороны защиты остаются не озвученными.

Представитель Генпрокуратуры Даур Амичба же отметил, что ни в одном материале СМИ не были продемонстрированы показания свидетелей в полном объеме, а был рассказан лишь контекст. Он напомнил, что именно сторона защиты настаивала на том, чтобы СМИ освещали все в полном объеме.

Суд принял решение не менять своего решения и оставил за СМИ право освещать дело в полном объеме.

Показания под давлением

В начале заседания судьей были озвучены показания свидетеля Зухраба Шинкао, интересы которого представляет его сестра Жанна Шинкао. В показаниях свидетель рассказывает, что он был задержан 24 ноября 2019 года и доставлен в здание МВД, под давлением силовиков подписал отказ от освидетельствования на предмет употребления наркотических средств и был арестован на 15 суток.

"В течение первых трех суток сотрудники периодически избивали меня, высказывали угрозы в отношении членов моей семьи, настаивая на том, чтобы на допросе, который состоялся 27 ноября, я сказал, что получил от Мурада Узун Якуб-оглы номера "А 122 РН АВН", которые впоследствии я якобы передал Эрику Чкадуа по его просьбе", - говорится в показаниях.

Шинкао в письме объясняет, что он опасался за жизнь своих близких и подписал протокол допроса от 27 ноября, а позже подтвердил их.

Во второй раз, по словам Шинкао, физическое и психологическое давление было оказано на него 30 ноября с требованием, чтобы он четко озвучил, что автономера у него забрал Эрик Чкадуа. Эти показания свидетелю также пришлось озвучить и подтвердить.

"В действительности, Чкадуа Эрик примерно в начале сентября спрашивал, нет ли у меня каких-то автомобильных номеров, объясняя просьбу тем, что, находясь под домашним арестом, хочет сменить номера на машине отца и неприметно ездить к своей дочери", - говорит свидетель.

На просьбу Чкадуа Шинкао ответил, что может отдать ему номера от его иномарки, которая пострадала в аварии и стоит на стоянке в России. Спустя несколько дней Чкадуа пришел за номерами, но в месте, где они должны были находиться, их не оказалось. Более тема не поднималась.

Как оказалось, номера находились дома у Жанны Шинкао. В октябре свидетель, взяв с собой номера, отправился забирать свою машину и вернулся на ней в Абхазию.

Заявление было приобщено к материалам уголовного дела.

На этом изучение истории с "загадочными" автомобильными номерами не закончилось. Первым на заседании был допрошен свидетель - глава администрации села Окум Беслан Аршба. Стороны защиты и обвинения интересовала иномарка BMW, которая ранее принадлежала свидетелю.

Он рассказал, что в 2015 году машина была продана Зазе Векуа, который работал в автосервисе. По его словам, номера на машине были "122", но буквенный набор он не вспомнил. Позже генпрокуратура озвучила ранее данные свидетелем показания, в которых он четко говорит, что на машине были номера "А122 РН АBH".

По словам Аршба, насколько он помнит, Векуа машину перепродал, но кому, свидетель не знает.

Приобрел машину у Зазы Векуа Тимур Кортава, который также выступил в суде с показаниями. Он рассказал, что купил машину ради мотора, а состояние ее в целом было плохое. Переоформлять машину на себя мужчина не стал, какие номера на ней стояли, он не помнит.

"Я снял мотор, поставил на свою машину, а эта машина (BMW) стояла. Потом появился Мурад Узун, который хотел ее купить, и я ее продал за 10 тысяч рублей. Все документы отдал сразу", - рассказал свидетель и добавил, что Узун рассказал, что хотел взять машину для зятя.

Какое отношение названная иномарка и номера "А 122 РН АВН" имеют к уголовному делу, на заседании озвучено не было.

Та самая Toyota?

Согласно ранее озвученной версии стороны гособвинения, 4 октября Дато и Демур Ахалая подъехали на одну из автостоянок в Сухуме и приобрели машину марки Toyota, чтобы использовать ее в готовящемся преступлении. 19 ноября Аслан Блабба и Дато Ахалая затонировали стекла машины.

22 ноября участники банды получили информацию о месте нахождения Шамба и Авидзба, вооружились автоматами, в масках и комуфлированной форме на машине, примерно в 14:40 подъехали к ресторану "Сан-Ремо", где находились Шамба и Авидзба, и из трех автоматов произвели не менее 80 выстрелов. В результате от полученных повреждений скончались Шамба, Авидзба и позже официантка ресторана Доминика Акиртава.

Большая часть заседания 14 сентября была посвящена опросу свидетелям, которые были так или иначе связаны с приобретением Toyota, ее продажей и тонированием.

Первым из них дал показания сотрудник МВД Аляс Гичба. Он рассказал, что в июле 2019 года на аукционе в Японии приобрел белую машину Toyota Mark 2, которая была доставлена в Абхазию. Автомобиль был растаможен на имя свидетеля, но оформлен не был.

По словам Гичба, изначально он хотел оставить иномарку себе, но позже решил продать ее и выставил для продажи на стоянку по улице Эшба за 250 000 рублей.

4 октября охранник стоянки сообщил, что машиной интересуется покупатель, после чего свидетель попросил своего друга, тоже сотрудника МВД, Артура Ншаняна встретиться с покупателем и показать ему авто.

По словам свидетеля, Ншанян написал ему, что покупатель готов приобрести машину за 220 000 рублей, с чем Гичба согласился. Ншанян рассказал Гичба, что покупатель живет в Агудзере и должен переоформить авто на себя на следующей неделе, но человек так и не приехал. Машина все еще числится за Гичба.

"О судьбе автомобиля не было ничего известно вплоть до совершения убийства. Мне набрал начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба и спросил, где твой автомобиль. Я рассказал всю историю", - объяснил свидетель.

В своих показаниях сотрудник МВД Ншанян рассказал ту же историю. Он сказал, что покупатель обещал переоформить машину на себя в течение недели. Тщательно осматривать машину не стал и попросил о скидке.

Позже во время расследования дела Ншанян участвовал в опознании лица покупателя машины. По его словам, указать точно, кто это был, он не смог, но из людей, которые ему были представлены, он сказал, что на покупателя похож был Демур Ахалая. То же самое он сказал в результате очной ставки с Ахалая.

Адвокаты напомнили свидетелю, что на лице у Ахалая находятся несколько родинок, а также шрамы и спросили, запомнил ли свидетель эти отличительные черты. Ншанян ответил, что этого не помнит.

Сторона гособвинения, зачитав материалы дела, напомнила Ншаняну, что в ходе очной ставки с Демуром Ахалая, мужчина отмечал, что обвиняемый "очень сильно похож на человека, купившего у меня Toyota Mark 2".

Такого же мнения придерживается свидетель, брат владельца стоянки машин Нарсоу Палавандзия, который присутствовал, когда Ншанян и покупатель осматривали автомобиль и договаривались о его покупке. На опознании и очной ставке он также заявил, что Ахалая похож на покупавшего авто мужчину.

Важный свидетель

Дольше всего опрашивали свидетеля Автондила Чолария, который занимается тонировкой автомобилей. Он рассказал, что обвиняемый Аслан Блабба был его постоянным клиентом.

По его словам, 19 ноября 2019 года Блабба позвонил ему и спросил, во сколько ему обойдется тонировка двух стекол, на что Чолария ответил, что это обойдется в 2000 с учетом скидки и добавил, что стоимость не зависит от марки и типа машины.

Блабба предупредил Чолария, что затонировать стекла к мастеру приедет девушка. Так и произошло - в мастерскую приехала девушка на Хонде Аккорд, которой мастер объяснил, что работа будет окончена в течение часа. Девушка вернулась через минут 40, работа была к этому моменту окончена и девушка оплатила 2000 рублей за работу.

Позже, по словам свидетеля, Блабба снова набрал ему и предупредил, что машина вновь вернется и нужно будет затонировать и лобовое стекло. Чолария объяснил, что общая работа обойдется в 4000 рублей.

"В итоге приехал автомобиль Mark 2, за рулем был Дато Ахалая. Он сказал, что от Аслана (Блабба-ред.). Попросили полностью заклеить машину и предоставили материал, пленка была их. Машина была без госномеров, цвет был белый, салон был велюровый", - рассказал Чолария и добавил, что не стал уточнять у Блабба, почему вместо Хонды Аккорд приехала другая машина.

По словам свидетеля, уже затонированную машину забрали Дато Ахалая и Аслан Блабба. Последний попросил подождать с оплатой тонировки Mark 2 пару дней, на что он согласился. Примерно через неделю Чолария забрал деньги у дома Блабба.

Адвокатов интересовала история бизнеса Чолария. Свидетель рассказал, что несколько лет назад он работал на Аслана Багателия, но решил уйти, так как его не устраивали условия разделения выручки.

"Разошлись мы не мирно, он не хотел, чтобы я уходил, хотел, чтобы я платил ему дальше. Меня это не устраивало. Он не хотел, чтобы я в городе работал, говорил, что его обучение стоит миллион рублей и, если я хочу остаться в городе, то должен заплатить. Мой вопрос решили погибшие ребята (убитые Шамба и Авидзба-ред.)", - рассказал он.

Также Чолария рассказал, что 30 декабря 2019 года к нему на работу приехали сотрудники СГБ и отвезли его на освидетельствование. По словам свидетеля, его привезли в здание Службы госбезопасности, спрашивали о событиях 19 ноября и машине Mark 2.

О событиях того дня в беседе с сотрудниками СГБ 30 декабря Чолария не вспомнил. В тот же день его направили на освидетельствование на наличие наркотических средств в организме, но он отказался, так как, по его словам, был под воздействием наркотиков. В связи с отказом Чолария был арестован на 15 суток.

2 января его допросили на те же темы и, как объяснил свидетель, он рассказал о всех обстоятельствах дела, так как 1 января уже вспомнил о них. Через неделю он свои показания депонировал (депонирование – закрепление показаний потерпевшего и свидетеля следственным судьей в случае, если имеются основания полагать, что более поздний допрос станет невозможным. ред). Чолария уверил адвокатов, что никакого воздействия на него со стороны силовиков оказано не было.

Вопросы возникли и у обвиняемых. Аслан Блабба спросил у Чолария, почему он не предупредил, что вместо Хонды Аккорд во второй раз к нему приехала другая машина. Свидетель объяснил, что водитель Mark 2 сказал, что он от Аслана Блабба, поэтому он ничего уточнять не стал. Блабба утверждает, что в телефонном разговоре уточнял, что на повторную тонировку приедет именно Хонда Аккорд.

Далее допрашивать свидетеля оказалось невозможно, так как обвиняемые и родственники потерпевших, которые сидели в зале суда, вступили в словесную перепалку. Судья приняла решение окончить заседание. Следующее заседание состоится во вторник 21 сентября.