"Лара лоуп": фильм об абхазских женщинах покажут на фестивале в Сочи

Фильм был отобран для участия в Сочинском кинофестивале из 400 заявок. Его презентуют с 5 по 9 ноября.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Документальный фильм "Лара лоуп" о женщинах из Абхазии покажут на Сочинском кинофестивале "SIFFA". Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказали авторы проекта.

В фильме снялись 63 женщины, проживающие в Абхазии. Самой старшей из них 99 лет, самой младшей – 24 года.

По словам сценариста Инессы Лакоя, к созданию фильма ее сподвиг просмотр картины о женщинах из 50 стран мира, после чего возникла идея снять работу о женщинах из Абхазии. Героини были отобраны через друзей и знакомых. Это женщины разных профессий, национальностей и возраста.

Готовых вопросов к женщинам у авторов фильма не было, героиням предлагали рассказать смешную или грустную историю, поделиться яркими воспоминаниями. По словам режиссера Анастасии Хварцкия, целью было показать современную женщину из Абхазии, как она живет, о чем думает и говорит.

"Во время съемок испытывали разные чувства, радовались вместе, иногда плакали, очень часто хотели обнять женщину, чтобы утешить или просто обменяться теплом. Просто получали удовольствие от процесса и погружения в мир женщины. Мне кажется, мир женщины глубокий и многообразный", – добавила Лакоя.

Музыку для фильма написал композитор Тимур Агрба. Он отметил, что задачей было отобразить музыкальное настроение, которое показано на экране.

"Когда мне в руки попал черновой вариант, все вопросы сразу отпали. Когда видишь реальных людей, реальные истории, человек затрагивает очень личные темы", – сказал он.

Фильм был полностью снят на камеру телефона. Интервью женщин показано в черно-белом цвете. Как объяснила Хварцкия, это сделано, чтобы зритель "не отвлекался на красоту женщины, а почувствовал ее историю".

Учредитель абхазо-российского фонда поддержки развития науки и культуры "Иналас" Белла Агрба рассказала, что полнометражный фильм планируется показать в Абхазии в канун Нового года, а короткий метр будет представлен на фестивале в Сочи с 5 по 9 ноября.